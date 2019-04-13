Mynet Trend

Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kütayha'da, Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu. Park halindeki otomobilin, el freninin çekilmeden bırakılmasıyla çatıya uçtuğu üzerinde duruluyor.

Olay, Mağruf Mahallesi'ndeki tarihi Hisar Kalesi yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Cami yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti.

calindigini-sandigi-otomobilini-evin-catisinda-buldu-_8076_dhaphoto3

Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı.

calindigini-sandigi-otomobilini-evin-catisinda-buldu-_8076_dhaphoto4

Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.

calindigini-sandigi-otomobilini-evin-catisinda-buldu-_8076_dhaphoto2

Kazanın, otomobilin el freninin çekillmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil, çekici ile çatıdan indirildi. Polis soruşturma başlattı.

calindigini-sandigi-otomobilini-evin-catisinda-buldu-_8076_dhaphoto1

DHA

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Rumeli Feneri sessizliğe büründüRumeli Feneri sessizliğe büründü
Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

Rumeli Feneri sessizliğe büründü

Rumeli Feneri sessizliğe büründü

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı!

Altın yazmalı dini kitap ele geçirildi!

Bin 100 yıllık dini kitap ele geçirildi!

Okuldaki şaka kötü bitti!

Okuldaki şaka kötü bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.