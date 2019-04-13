Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!

Olay, Mağruf Mahallesi'ndeki tarihi Hisar Kalesi yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Cami yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti.
Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı.
Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.
Kazanın, otomobilin el freninin çekillmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil, çekici ile çatıdan indirildi. Polis soruşturma başlattı.
DHA
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