Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı!

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki KNP isimli bir taşıma şirketi, siber saldırganların bir çalışanın zayıf şifresini kırarak bilgisayar sistemine girdiğini sonra tüm şirketin verilerine ulaştığını ve iç sistemlerini kilitlediğini belirtti.

KNP'nin direktörü Paul Abbott, şirket kapandıktan sonra o zayıf şifreyi kullanan çalışana gidip tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu söylemediğini anlattı. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) CEO'su Richard Horne, bunun sorumluluğunun şirketlerde olduğunu "Şirketlerin sistemlerini daha güvenli hale getirmek için önlemler alması gerekiyor" diyerek açıkladı.

KORSANLAR FİDYE İSTEDİ

Akira isimli bir bilgisayar korsanı grubu şirketin sistemlerine girdi ve şirket çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli olan verilere ulaşamadı. Siber korsanlar, veriler karşılığında fidye istedi.

Siber saldırganların sisteme bıraktığı notta "Eğer bunu okuyorsanız şirketinizin altyapısı kısmen ya da tamamen ölmüş demektir. Gözyaşlarını ve kırgınlığı bir kenara bırakalım ve yapıcı bir diyalog kuralım" yazıyordu. uzman bir firma, paranın 5 milyon sterline kadar çıkabileceğini söyledi. Şirkette para olmadığı için de fidye ödenemedi ve şirketin bütün verileri silindi. Sonucunda da 158 yıllık şirket battı.