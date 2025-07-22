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Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı!

İngiltere'de faaliyet gösteren 158 yıllık bir şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bir çalışanın zayıf şifresi yüzünden bütün veriler korsanların eline geçti. Not bırakan korsanlar fidye istedi fakat fidye ödenemeyince şirket battı.

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı!

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki KNP isimli bir taşıma şirketi, siber saldırganların bir çalışanın zayıf şifresini kırarak bilgisayar sistemine girdiğini sonra tüm şirketin verilerine ulaştığını ve iç sistemlerini kilitlediğini belirtti.

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı! 1

KNP'nin direktörü Paul Abbott, şirket kapandıktan sonra o zayıf şifreyi kullanan çalışana gidip tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu söylemediğini anlattı. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) CEO'su Richard Horne, bunun sorumluluğunun şirketlerde olduğunu "Şirketlerin sistemlerini daha güvenli hale getirmek için önlemler alması gerekiyor" diyerek açıkladı.

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı! 2

KORSANLAR FİDYE İSTEDİ

Akira isimli bir bilgisayar korsanı grubu şirketin sistemlerine girdi ve şirket çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli olan verilere ulaşamadı. Siber korsanlar, veriler karşılığında fidye istedi.

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı! 3

Siber saldırganların sisteme bıraktığı notta "Eğer bunu okuyorsanız şirketinizin altyapısı kısmen ya da tamamen ölmüş demektir. Gözyaşlarını ve kırgınlığı bir kenara bırakalım ve yapıcı bir diyalog kuralım" yazıyordu. uzman bir firma, paranın 5 milyon sterline kadar çıkabileceğini söyledi. Şirkette para olmadığı için de fidye ödenemedi ve şirketin bütün verileri silindi. Sonucunda da 158 yıllık şirket battı.

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Anahtar Kelimeler:
Korsan yazılım
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