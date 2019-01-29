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Çalıştığı lüks evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde çalıştığı evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kalan Marites Fortaliza isimli 53 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çalıştığı lüks evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı

Marites Fortaliza isimli kadın, Little Rock isimli yatırım bankasının sahibi Warren Stephens'ın ABD'nin New York kentindeki evinin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

İtfaiyeciler, Pazartesi günü saat 10.00 sularında gelen bir acil çağrıya cevap veren ve hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, 2 gün boyunca asansörde mahsur kalan 53 yaşındaki kadını kurtarmayı başardı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Fortaliza'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Associated Press'in Stephens ailesinin açıklamasından aktardığına göre, Fortaliza'nın susuz kalmasına bağlı şikayetleri olduğu ancak, Weill Cornell hastanesinde tedavisine devam edildiği ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

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'BAYAN FORTALİZA 18 YILDIR AİLEMİZİN DEĞERLİ BİR FERDİDİR'

Açıklamada, "Marites Fortaliza 18 yıldır geniş Stephens ailesinin değerli bir ferdidir ve şu anda da bir aile ferdimiz kendisine hastanede eşlik etmektedir" denildi.

Yetkililer, asansörde kalan hizmetli kadının Manhattan yarımadasında yer alan evin 2. ve 3. katları arasında sıkıştığını aktardı.

Stephens ailesinin olay yaşandığı sırada hafta sonu için şehir dışında olduğu ve evde çalışmakta olan Fortaliza haricinde kimsenin olmadığı belirtildi.

New York Times'ta yer alan habere göre, kazanın yaşandığı binaya New York Belediyesi'ne bağlı Binalar Dairesi tarafından asansörün incelenmesi bitene kadar binada ihlal yaşandığına dair bir işaret konuldu.

Nedeni tam olarak belirlenemeyen kazanın soruşturulmasına devam edildiği aktarıldı.

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