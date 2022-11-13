Çalıştığı okulda cinsel içerikli filme çekince işinden oldu!

Öğrencileri ve velileri Peer'in yayınladığı videoyu ve hesabını keşfedince, durum okula bildirildi. Peer önce “idari izne” çıkarıldı, ancak sonunda istifa etti. Bölgedeki başka bir okulda öğretmenlik yapan ve çektiği video görüntülerinde yer alan kocası Dillion da hemen görevden alındı.

MADDİ YETERSİZLİK SEBEP OLMUŞ

Olaydan sonra bir YouTube videosunda herkesten özür dileyen Peer, çiftin kendilerine ödenen ücretlerle ailelerini geçindirmeye gücü yetmediği için bunu yaptığını iddia etti. Videoda reşit olmayan kimsenin olmadığının ve sadece mekanı kullandığının altını çizen genç kadın, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini ve bunun adaletsiz olduğunu savundu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yine de yaptığının hata olduğunu kabul etti ve pişman olduğunu dile getirdi. Ayrıca, işini bıraktığından beri birçok öğrencinin onu sosyal medyada takip etmeye başladığını iddia etti.

Okul yetkilileri ise, tüm velilere, Peer'in artık orada çalışmadığını bildirmek için e-posta gönderdi ve ayrıca çocuklarının, Peer'in tüm içeriğini telefonlarından kaldırmalarını istedi.



