Call of Duty Mobile 20 milyon barajını aşmayı başardı

Nitekim beklenen gün geldi. Call of Duty Mobile iOS ve Android için yayınlandı. 1 Ekim itibariyle App Store ve Google Play üzerinden indirmeye sunulan oyun kısa süre içerisinde 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Activision oyunu mobil marketlere yükledikten sonra kasasına 2 milyon doların üzerinde bir nakit girişi olmuş. Bu F2P tarzında bir oyun için hiç de fena sayılmaz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PC, PS4 ve Xbox One için geliştirilen CoD Modern Warfare 25 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

CoD Mobile PC’de nasıl oynanır? İşte yanıtı

