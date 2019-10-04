Mynet Trend

Call of Duty Mobile 20 milyon barajını aşmayı başardı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün en köklü serilerinden biri olan Call of Duty sonunda mobil platformlara da geldi. Activision bu yılın başlarında CoD’un mobil platformlara geleceğini ve oyunun da Tencent Games tarafından geliştirileceğini açıklamıştı.

Call of Duty Mobile 20 milyon barajını aşmayı başardı

Nitekim beklenen gün geldi. Call of Duty Mobile iOS ve Android için yayınlandı. 1 Ekim itibariyle App Store ve Google Play üzerinden indirmeye sunulan oyun kısa süre içerisinde 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Activision oyunu mobil marketlere yükledikten sonra kasasına 2 milyon doların üzerinde bir nakit girişi olmuş. Bu F2P tarzında bir oyun için hiç de fena sayılmaz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PC, PS4 ve Xbox One için geliştirilen CoD Modern Warfare 25 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

CoD Mobile PC’de nasıl oynanır? İşte yanıtı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
İşte iOS 13.2 Public Beta alacak iPhone modelleriİşte iOS 13.2 Public Beta alacak iPhone modelleri
Microsoft Surface Laptop 3 modellerini tanıttıMicrosoft Surface Laptop 3 modellerini tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Call of Duty: Mobile Activision

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar

İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar

Redmi’nin uygun fiyatlı notebook ürünü satışta

Redmi ürün yelpazesini genişletiyor

GeForce 436.48 güncellemesi ile gözle görünür performans artışı

GeForce 436.48 güncellemesi yayınlandı

iOS 13.2 Public Beta yayınlandı

İşte iOS 13.2 Public Beta alacak iPhone modelleri

Microsoft, Apple’a tokat gibi cevap veriyor

Microsoft Surface Laptop 3 modellerini tanıttı

SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini tanıttı!

SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini tanıttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.