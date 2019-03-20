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Call of Duty: Mobile geliyor!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 20.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

PUBG ve Fortnite’tan sonra Call of Duty’de mobil oyun dünyasına giriyor.

Call of Duty: Mobile geliyor!

Oyunseverlerin favori oyunlarından olan Call of Duty, bilgisayarlardan ve konsollardan sonra mobil cihazlara da geliyor. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Activision’dan beklenen Call of Duty: Mobile açıklaması geldi. Activision, Call of Duty’nin mobil versiyonunu piyasaya süreceğini Twitter üzerinden duyurdu.

Android ve iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilecek olan Call of Duty: Mobile’ın henüz ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak CoD hayranlarının oldukça beğeneceği Nuketown ve Crash gibi haritalar oyunun bir parçası olacak.

Call of Duty: Mobile

Black Ops ve Modern Warfare dahil olmak üzere Call of Duty serisinden çeşitli haritalara yer verilen oyunda Nuketown, Crash ve Hijacked haritalarını görebileceğiz. Unity real-time 3D geliştirme platformunu kullanan oyun klasik bir çok oyunculu modla gelecekken yepyeni modlar da yakında duyurulacak.

Call of Duty serisinden modlar, silahlar ve karakterler içeren oyunun dünya genelinde iOS ve Android platformları için kullanabilir olacağı açıklanırken resmi çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty: Mobile Call of Duty Activision

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