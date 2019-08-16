Call of Duty Modern Warfare koleksiyoncu sürümünde müthiş sürpriz

Activision geçtiğimiz gün oyunun koleksiyoncu sürümünde ne gibi ekstraların yer alacağını açıkladı. Buna göre Modern Warfare koleksiyoncu sürümünü satın alanlar;

Fiziksel İçerikler:

– Call of Duty: Modern Warfare oyunu

– Steelbook

– Tam karanlıkta 20 metreye kadar görmeyi sağlayan gece görüş gözlüğü

– Gece görüş gözlüğü standı

Dijital İçerikler:

– Özel oyun içi taktiksel bıçak

– “All Ghillied Up” operatör paketi

– “Crew Expendable” operatör paketi

– “War Pig” operatör paketi

içeriklerinin de sahibi olacaklar. Elbette burada en çok dikkat çeken detay paketin gerçek bir gece gözlüğü içeriyor olması. Paketin ABD’deki satış fiyatı 199.99 dolar olarak açıklandı. Muhtemelen ülkemizdeki fiyatı da 1500 TL civarında olacaktır. Elbette bu fiyat 25 Ekim’e kadar 2000 TL’nin üzerine de çıkabilir. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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