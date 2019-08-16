Mynet Trend

Call of Duty Modern Warfare koleksiyoncu sürümünde müthiş sürpriz

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 16.08.2019 08:09 | Son Güncelleme

Son dönemde satışa sunulan oyunların koleksiyon sürümlerinde akla hayale gelmeyecek ekstralar bulunuyor. Nitekim CoD Modern Warfare da bu oyunlardan biri. Activision ve Infinity Ward işbirliğiyle geliştirilen Modern Warfare, 25 Ekim’de PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini almış olacak. 2007 yılında çıkan orijinal Modern Warfare’ın bir nevi yeniden çevrimi olan oyun, bu yıla damgasını vurabilir.

Call of Duty Modern Warfare koleksiyoncu sürümünde müthiş sürpriz

Activision geçtiğimiz gün oyunun koleksiyoncu sürümünde ne gibi ekstraların yer alacağını açıkladı. Buna göre Modern Warfare koleksiyoncu sürümünü satın alanlar;

Fiziksel İçerikler:

– Call of Duty: Modern Warfare oyunu
– Steelbook
– Tam karanlıkta 20 metreye kadar görmeyi sağlayan gece görüş gözlüğü
– Gece görüş gözlüğü standı

Dijital İçerikler:

– Özel oyun içi taktiksel bıçak
– “All Ghillied Up” operatör paketi
– “Crew Expendable” operatör paketi
– “War Pig” operatör paketi

içeriklerinin de sahibi olacaklar. Elbette burada en çok dikkat çeken detay paketin gerçek bir gece gözlüğü içeriyor olması. Paketin ABD’deki satış fiyatı 199.99 dolar olarak açıklandı. Muhtemelen ülkemizdeki fiyatı da 1500 TL civarında olacaktır. Elbette bu fiyat 25 Ekim’e kadar 2000 TL’nin üzerine de çıkabilir. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

FIFA 20 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirinAkıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin
Gizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılarGizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cal of duty Activision

En Çok Okunan Trend Haberler

Akrep, kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Akrep, kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Çok acı olay! Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Çok acı olay! Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Filipinler’de timsah, çocuğu ailesinin yanından kaptı

Filipinler’de timsah, çocuğu ailesinin yanından kaptı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Microsoft Switch’i kopyalayacak mı?

Microsoft Switch’i kopyalayacak mı?

Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin

Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin

DARPA yepyeni bir drone teknolojisi üzerine çalışıyor

Gizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılar

Kamyon kasaları çok tehlikeli

Kamyon kasaları çok tehlikeli

Telefonunuzda hazır bulunan uygulamalar nasıl kontrol altına alınabilir?

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Tehlike altında olabilirsiniz

Ünlü fenomenin hesabından çok ilginç paylaşımlar yapılmaya başlandı

Ünlü fenomeni çılgına döndüren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.