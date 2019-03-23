Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Çin'de bir kadın dehşeti yaşadı. Bir otoparkın çıkışında bulunan asansöre yönelen kadın, koridorda beklerken bir anda devrilen cam kapının altında kaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
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