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Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çin'de asansör bekleyen kadın, devrilen cam kapının altında kaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

Çin'de bir kadın dehşeti yaşadı. Bir otoparkın çıkışında bulunan asansöre yönelen kadın, koridorda beklerken bir anda devrilen cam kapının altında kaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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çin cam kapı devrilme

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