Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Çin'de bir kadın dehşeti yaşadı. Bir otoparkın çıkışında bulunan asansöre yönelen kadın, koridorda beklerken bir anda devrilen cam kapının altında kaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

