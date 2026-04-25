Çam Kese böceğiyle mücadele başladı! Tek tek toplanıp imha ediliyor

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, çam ormanlarını tehdit eden çam kese böceği ile mücadeleyi doğa dostu yöntemlerle sürdürüyor.

Düzce’nin Aksu ve Dariyeri Orman İşletme Şefliklerinde, toplam 415 hektar alanda yürütülen çalışmalar kapsamında; ağaçlara zarar vererek gelişimlerini zayıflatan ve aynı zamanda insan ile hayvan sağlığı açısından risk oluşturan zararlının keseleri ekipler tarafından sahada tek tek toplanıyor.

Toplanan keseler, doğrudan imha edilmek yerine orman içerisinde oluşturduğumuz biyolojik mücadele adacıklarına kontrollü şekilde taşınıyor. Bu alanlarda, zararlının doğal düşmanlarından biri olan Phryxe caudata sineklerinin çoğalması sağlanarak biyolojik mücadele destekleniyor.

Bu sayede doğal denge korunarak zararlı popülasyonu kontrol altına alınıyor, faydalı türlerin ormana yayılmasıyla kalıcı ve sürdürülebilir bir mücadele sağlanmış oluyor.

Yeşil vatanı korumak, biyolojik çeşitliliği desteklemek ve gelecek nesillere daha sağlıklı ormanlar bırakmak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA

