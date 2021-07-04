Cam Tavanlar 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cam Tavanlar'a Leyla ve Cem'in dans sahnesi damga vuracak!

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Cam Tavanlar dizisi 5. bölümüyle 7 Temmuz Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cam Tavanlar'ın dördüncü bölümünde Cem ve Leyla arasında büyük yüzleşme yaşandı. Asude'ye girişi engellenen Leyla, Cem'in karşısına çıktı. İkilinin konuşmasında kırgınlıklar ve mesafeler giderek artarken Leyla, Cem'e karşı olan aşkını da kabul etmeye başladı.

Leyla, Cem'e karşı olan duygularıyla yüzleşirken bir taraftan da Lujuria'nın mali sorunları ile mücadele etti. Süreyya'nın yardımıyla restorana bir yatırımcı bulan Leyla, görüştüğü kişinin Cem'in dedesi olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Heyecan dolu bölümde sürprizlerin ve tesadüflerin arkası kesilmedi.

Leyla, yatırımcı konusu üzerinde düşünürken Cem'den de beklenmedik bir teklif geldi. Cem, büyük bir organizasyon için bir geceliğine Lujuria'yı Asude olarak kiralamak istedi. Leyla'nın teklifi kabul etmesiyle ikili, sürekli yan yana olacakları sürpriz bir iş birliğine adım attı. Leyla ve Cem aşkı giderek yükselirken finalde yaşanan şoke edici olay ikiliye unutamayacakları anlar yaşattı.

Restoranın buzhanesinde kilitli kalan Cem ve Leyla, geçirdikleri dakikalarda birbirlerine söyleyemedikleri birçok şeyi itiraf ettiler. Duygusal dakikaların ardından Leyla'nın fenalaşması Cem'i dehşete düşürdü. Leyla'yı kurtarmak için büyük çaba gösteren Cem, sonunda buzhanenin kapısını kırarak açmayı başardı. Leyla, Cem sayesinde büyük bir tehlike atlatırken, etkileyici final sahnesi izleyenleri de derinden etkiledi.

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.



'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle 7 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

