Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir? Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yarından itibaren yayın hayatına başlayacak olan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi genç oyuncular başrolleri paylaşacak. Ojo picturesin hazırlamış olduğu romantik komedi türünde olacak olan dizinin takipçileri şimdiden Cam Tavanlar nerede çekildi, Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler gibi soruları araştırıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir?

CAM TAVANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Show TV'de yayınlanacak olan başrollerini Kubilay Aka ve Bensu Soral'in paylaştığı Cam Tavanlar dizisi Nisan ayının sonlarında çekimlere başlamıştı. Cam Tavanlar dizisinin çekim yeri İstanbul olarak biliniyor. İstanbul’da yer alan pek çok mekanda çekimleri devam edecek olan dizinin çekimleri; özellikle Şişli, Beykoz ve Beşiktaş gibi ilçelerde gerçekleşecek. İstanbul’da çekilen dizilerin vazgeçilmez bir öğesi olan Boğaz manzaralı mekanlar yine bu dizide de kullanılacak. Boğaz sahneleri Üsküdar açıklarında ve Kadıköy sahilde çekilirken, Beykoz’da yer alan dizi film platosunda dizinin asıl çekimleri ve iç çekimleri yapılacak.