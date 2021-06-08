Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir? Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yarından itibaren yayın hayatına başlayacak olan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi genç oyuncular başrolleri paylaşacak. Ojo picturesin hazırlamış olduğu romantik komedi türünde olacak olan dizinin takipçileri şimdiden Cam Tavanlar nerede çekildi, Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler gibi soruları araştırıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir?
Show TV'de yayınlanacak olan başrollerini Kubilay Aka ve Bensu Soral'in paylaştığı Cam Tavanlar dizisi Nisan ayının sonlarında çekimlere başlamıştı. Cam Tavanlar dizisinin çekim yeri İstanbul olarak biliniyor. İstanbul’da yer alan pek çok mekanda çekimleri devam edecek olan dizinin çekimleri; özellikle Şişli, Beykoz ve Beşiktaş gibi ilçelerde gerçekleşecek. İstanbul’da çekilen dizilerin vazgeçilmez bir öğesi olan Boğaz manzaralı mekanlar yine bu dizide de kullanılacak. Boğaz sahneleri Üsküdar açıklarında ve Kadıköy sahilde çekilirken, Beykoz’da yer alan dizi film platosunda dizinin asıl çekimleri ve iç çekimleri yapılacak.
Genç oyunculardan Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerini üstlendiği Ojo Pictures yapımı ‘Cam Tavanlar’ın yayın hayatına başlamasına bir gün kaldı. İdealist bir iş kadını olan Leyla’nın (Bensu Soral) seneler boyunca kurmuş olduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucunda yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan çetin ve rekabet dolu savaşın anlatılacağı ‘Cam Tavanlar’da galibin kim olacağı gizemini koruyacak ve dizinin gözü kara ikilisi aşkın ağlarına düşecek.
Senaryosu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı ve Fehmi Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanında Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve başarılı isimler beraber yer alıyor.
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