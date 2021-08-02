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Çamaşır makineniz erken bozulmasın! Bulaşık tableti ve elma sirkesini alıp hemen...

02.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi, kirli çamaşırları hiç olmadığı kadar tertemiz bir hale döndürür. Peki, her zaman yıkama yaptığı için temiz ve hijyenik olduğunu düşündüğünüz bu makinelerin de temizlenmeye ihtiyacı var mıdır? Cevap, hiç şüphesiz ki evet! İşte durum ciddileşmeden çamaşır makinenizi temizlemenin yolları…

Çamaşır makineniz erken bozulmasın! Bulaşık tableti ve elma sirkesini alıp hemen...

Çoğu kişi çamaşır makinesinin kendi kendini temizlediği gibi bir düşünceye kapılsa da durum hiç de göründüğü gibi değil. Uzun süreli kalan çamaşırlar, görmediğiniz alanlarda biriken kirli sular ve daha fazlası, koku gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Bu sebeple belirli aralıklarla temizlik yapmaktan kaçmamalısınız. İşte çamaşır makinesini temizlerken kullanabileceğiniz malzemeler…

ELMA SİRKESİ

Kıyafetlerin üzerinde biriken toz ve yünler zamanla sürekli çalışmakta olan çamaşır makinesinin kirlenmesine yol açar. İşte böyle zamanlarda elma sirkesinin gücünden faydalanarak makinenizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler; ilk olarak 1 bardak elma sirkesi ile 1 bardak suyu karıştırmak. Daha sonra bu karışımı deterjan bölmesinin içerisine dökün ve makineyi sıcak ayarda çalıştırın.

LİMON TUZU

Limon tuzunun müthiş bir kireç çözücü olduğu duymayan kalmamıştır. Bu doğal ürün su ısıtıcı gibi elektronik cihazlarda yaşanan kireçlenmeyi çözdüğü gibi çamaşır makinesinin içerisinde oluşan kireçlenmeyi de giderecek güçlü bir etkiye sahip. Tabii ki periyodik aralıklarla uygulamaya devam ederseniz... Makinenizi limon tuzu ile temizlemek için:

  • İki yemek kaşığı limon tuzunu bir bardak beyaz sirke ile karıştırın.
  • Limon tuzu eridikten sonra bu karışımı makinenin iç kısmına ya da deterjan bölümüne ekleyin.
  • Son adımda ise makinenizi sıcak bir programda çalıştırarak limon tuzu ve sirkenin birleşiminden oluşan bu karışımın makinenizi nasıl temizlediğine şahit olabilirsiniz.

TABLET

Bulaşık makinesinin tableti son zamanların en gözde temizlik ürünleri arasında. Kireç çözücü, temizleyici ve parlatıcı gibi özellikleri bulunan tabletler, çamaşır makinesini güzelce temizler. Bu işlem için tableti çamaşır makinesinin kazan bölümüne yerleştirin ve yüksek ısıda çalıştırın. Kıyafetlerinizin zarar görmesini istemiyorsanız makineyi boşken çalıştırmayı unutmayın!

KARBONAT

Karbonat sayesinde çamaşır makinesinin temizliği çok daha etkili bir hal alacak! Çözücü etkisi bulunan karbonat, çamaşır makinesinin içerisinde göremediğiniz en küçük yerdeki kireçleri ve tozları dahi tertemiz yapar. Denemek için 1 bardak karbonatın içerisine beyaz sirke ekleyin. İki malzemeyi karıştırdıktan sonra makinenin içerisine dökün ve hem sıcak hem de kısa programda makineyi çalıştırın. İşte bu kadar!

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