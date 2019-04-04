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Çamaşır makinenize karabiber dökün! İşte şoke edici sonucu

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 15:16 | Son Güncelleme

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce içine bir avuç tane karabiber attığınız takdirde neler olacağına inanamayacaksınız! Özellikle yurt dışında trend haline gelen bu alışkanlığın neye fayda sağladığını öğrenince şoke olacaksınız

Çamaşır makinenize karabiber dökün! İşte şoke edici sonucu

Çamaşır yıkamak hemen hemen herkesin günlük ya da haftalık rutinleri arasındadır. Kimi zaman büyük bir külfet haline gelen bu aktivitenin en can sıkıcı noktası ise ne kadar dikkatli olursak olalım bazen, bazı sevdiğimiz kıyafetler solmaya yüz tutuyor.

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Huffington Post'un önerdiği ve özellikle yurt dışında birçok ev hanımının bu şekilde kıyafetlerinin renginin canlı kalmasını sağladığı yöntemi öğrenince çok şaşıracaksınız.

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Deneyenlerin fazlasıyla olumlu geri bildirimlerde bulunduğu yöntem ise aslında çok basit:
Çamaşır makinenizi soğuk yıkamaya programlayıp, deterjan veya kapsülü her zamanki gibi ekledikten sonra son olarak çamaşırların içine bir çay kaşığı toz karabiber ekleyin. Bu sayede çamaşırlarınızın rengi eskisi gibi kolayca solmayacak. İşte, hepsi bu!

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Eğer renkli çamaşırlar konusunda çok takıntılıysanız renklilerin rengini koruması için ekstra bir çözüm daha var: Renkli çamaşırları, leğenin içindeki tuzlu suya sokup çıkartın ve sonra yıkayın.

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