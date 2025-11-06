Çamaşır makinesini kim, ne zaman icat etti? Çamaşır makinesini ilk kim buldu?

Çok eski zamanlarda, genel olarak insanlar haftada bir kez bir nehrin ya da bir gölün kenarında birkaç malzeme kullanarak çamaşır yıkarlardı. Bir tahta ve bir leğen yardımı ile çamaşır yıkama işi zaman içinde gelişen insanlık ve her geçen gün gelişimi biraz daha artan teknoloji sayesinde çamaşır makinelerine devredilmiştir. Çamaşır makineleri ilk icat edildiğinden bu yana birçok gelişme yaşamış ve bugün kullanıldığı son haline gelmiştir.

Çamaşır makinesini kim, ne zaman icat etti?

Günümüzde kullanılan çamaşır makinelerine en benzer çamaşır makinesi, tarihte ilk kez 1908 yılında icat edilmiştir. Bu makinenin çalışma prensibine göre makine içinde yatay bir pozisyonda metal bir tambur yer almaktadır. Kirli çamaşırlar ise makine üzerinde yer alan bir kapaktan makineye atılmaktadır.

Metal tambur elektrik desteği ile döndürülmektedir ve kirli çamaşırlar bu hareket sayesinde yıkama işleminin bitimine kadar sürekli olarak su ile temas edecek şekilde dönüp temizlenmektedir. İlk çamaşır makinesinin Amerika Birleşik Devletleri’nde üretildiği ve kullanıldığı bilinmektedir.

Çamaşır makinesini ilk kim buldu?

Tarihteki ilk çamaşır makinesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde Alva John Fisher tarafından icat edilmiştir. Patenti 1910 tarihinde alınmış olan ve aynı tarihte seri üretimine başlanan çamaşır makineleri Chi Hurley Machjine Şirketi tarafından üretilmiştir. İlk çamaşır makinesi Thor adı ile piyasaya sürülmüştür.

Daha önce insan gücüne dayanan ve çamaşır makinelerinin de atası olarak kabul edilen ilk makinenin 1782 yılında Henry Sidgier adlı bir mucit tarafından icat edildiği bilinmektedir. Bu makineler ahşaptan yapılma bir varil formuna sahiptir ve tamamen insan gücüyle çalışmaktadır. Makine üzerinde tek yönde çalışan ve çamaşırları sıkmaya yarayan bir de merdane bulunmaktadır. Zaman içinde ise bu makineler geliştirilmiştir.