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Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hayri’yle Muzo arasında dikkat çeken Nalan diyaloğu!

14.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız 15. Bölümden yeni fragman yayınlandı. Nalan’la Sedat’ın ilişkisi her geçen gün daha da kötü duruma geliyor. Hayri’nin, Sedat’ın Nalan’I aldattığını öğrenmesi ise olayları daha da karmaşık hale getiriyor. İşte Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Feride, Nalan'a, ''Artık korse yok dedim, artık özgürsün dedim.'' derken baba olmak isteyen Sedat'ın, bebek konusunda Nalan'a baskı yaptığı görüldü.

Adil Bey'in ''Nalan'ın gerçekleri öğrenme zamanı geldi de geçiyor bile!'' sözleri, 'Her şeyi anlatacak mı?' sorusunu akıllara getirirken Nalan'ın, ''Anne senin benden sakladığın bir şey mi var?'' sorusu fragmana damga vurdu

Öte yandan Muzo'yla dertleşen Hayri'nin Nalan'a olan duygularını anlatması dikkati çekti. İşte Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı...

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız'ın 15. bölümünde Sedat, köşeye sıkışıyor.

Feride, Nalan'a çocuk yapması için baskı kuruyor ve kabus yeniden başlıyor. Sedat, Cana'yla olan ilişkisini öğrenen Alp'in yapacaklarından endişe duyuyor.

Diğer yandan Hayri ve Muzo'nun bir araya gelmesiyle paylaşılan duygular ve hayranlıklar Nalan'ı işaret ediyor. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!


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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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