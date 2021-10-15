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Camdaki Kız 15. son bölümde Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı anlar! Hayri, Nalan'ın yardımına böyle koştu

15.10.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız 15. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun son bölümünde Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı anlar dikkat çekti. Hayri uzaktan izlediği Nalan'ın düştüğünü görünce yardımına koştu ve kucağına alarak otele götürdü.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 15. yeni bölümüyle 14 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan'ın ayağını burkması Hayri'yle yakınlaşmasına sebep oldu.

Nalan, ormanda yürüyüş yaparken ayak bileğini burktu. Hayri, uzaklardan Nalan'ı izlerken düştüğünü görünce kucağına aldığı gibi otele götürdü.
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Nalan, Hayri'nin kucağında oldukça çekingenlik yaşadı.

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Sedat ise Cana'dan gelen telefonla bu durumu fırsata çevirerek İstanbul'a dönme kararı verdi.

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İHANETİ İTİRAF MI EDECEK?

Cana'nın ihanetine uğrayan Alp, sessizliğe bürünerek Cana'ya boşanma davası açtı. Cana, Sedat'ı da alarak Alp'in karşısına geçip ihaneti inkar etmenin yollarını denedi. Ancak Alp, her ikisini de rezil edeceğini söyleyerek intikam alacağını söyleyerek tehdit etti.

Alp, Cana'nın kendisine yaptığı şantaj sonrası soluğu Feride'nin kapısında aldı. Sedat ve Nalan'ın da orada olmasıyla büyük gerilim yaşandı Alp'i kapıda gören Sedat, büyük bir korku yaşadı. Cana, Alp'i alt edeceğini düşünürken Alp, yaşadığı ihaneti Feride ve herkese itiraf mı edecek?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.

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Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana’dan gelen telefon Sedat’ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler.

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Feride, Nalan ve Sedat’ın yakınlaşmalarından memnundur.Hayri Sedat’ın Nalan’ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri’den hoşlanmıştır.

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Levent’in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp’in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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