Camdaki Kız 16. son bölüm final sahnesinde Cana ve Sedat'ın yasak aşkı ifşa oldu! Videoyu kim yayınladı?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 16. yeni bölümüyle 21 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

HAYRİ YASAK AŞKA TANIKLIK ETTİ!

Camdaki Kız'ın 21 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 16. bölümünde Hayri, Sedat ve Cana'nın yaşadığı yasak aşkı öğrenenlerden biri oldu. Sedat ve Cana, ilişkilerinin duyulmaması için çırpınırken Hayri, tesadüf eseri otelin otoparkında onları gördü. Cana'nın Sedat'la yakınlaştığı anlar, Hayri'yi öfkelendirirken Nalan'a olan üzüntüsünü de arttırdı.

CANA VE SEDAT AŞKI İFŞA OLDU!

Selen, Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35’inci yıl için sürpriz olacak bir parti düzenledi.



Partinin sonunda ise herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı.



Sahneye indirilen perdede, Cana ve Sedat'ın yasak aşk görüntüleri yayınlandı.

Davetliler izledikleri görüntüler karşısında büyük şok yaşadı.



Cana ve Sedat'ın yasak aşk videosunu kimin yayınladığı ise merak konusu oldu.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır.

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır.

Selen’in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır.

Cana, Alp’i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır.

Nalan’ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.



Cana ve Alp’in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir.

Selen, Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35’inci yıl için Gülcihan’a sürpriz olacak bir parti düzenler.

Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

