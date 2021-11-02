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Camdaki Kız 18. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Muzo, Nalan'a Sedat hakkındaki gerçekleri anlatıyor!

02.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız 18. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan, eşi Sedat hakkındaki gerçekleri Muzo'dan öğrenecek. Cana ile yasak aşkı ifşa olan Sedat, babası tarafından mirastan men edilince bir plan yapıyor. Sedat, kendi hisselerini Cavit'e satmak istiyor. Yaşananlara daha fazla dayanamayan Muzo ise Nalan'ın yanına giderek "Bunları benden duymanı istemezdim ama artık gerçekleri konuşmanın zamanı geldi" diyerek Sedat hakkında açıklama yapacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 18. bölümüyle 4 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

NALAN, MUZO'DAN GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK

Sedat'ın ortadan kaybolmasının akabinde Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine açık sözlülüğünü konuşturup Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e satıp yeni bir hayat kurmayı planlamaktadır. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

Muzo'nun artık duruma el atması gerektiğinden önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise sıra Nalan'a gerçekleri anlatmaya gelmiştir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlatlıktan reddedilen Sedat'tan babası Rafet'i yıkacak planCamdaki Kız 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evlatlıktan reddedilen Sedat'tan babası Rafet'i yıkacak plan

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır.

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Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

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Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister.

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Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz.

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Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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