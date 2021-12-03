Camdaki Kız 22. bölüm final sahnesi! Gizlice buluşan Cana ve Adil'i Nalan yakaladı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 22. bölümüyle 2 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

NALAN BABASINI CANA İLE YAKALADI!

Feride kocası Adil'i, Sedat'ın sevgilisi Cana ile telefonda konuşurken yakaladı. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkıldı. Feride, Adil'in kendisini aldattığını bildiğini itiraf etti. Adil, Feride'nin kendisinden şüphelenmesini kabullenmedi ve aldatma olayını inkar etti. Ancak Feride, Adil'in söylediklerine inanmadı.

Feride’nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan’dan babası Adil’i takip etmesini istedi. Nalan, Feride'nin verdiği talimatla Adil'i takip edince Sema'nın mezarına gitti. Adil ise elinde çiçeklerle mezarlığa geldi.



Nalan, mezarlığa geldiklerini söyleyince Sema'nın mezarlığına gittiklerini anladı ve Nalan'ın hemen oradan ayrılmasını söyledi.

Nalan ise Adil'i uzaktan izlemeye devam etti. Ancak Nalan babasını, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile restoranda buluştuğunu görünce büyük şok yaşadı.

Nalan, Cana ve Adil'in karşısına çıktı.

HAYRİ İSTİFA ETTİ!

Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremiyor ve istifasını veriyor. Muzo'nun Hayri'yi herkesin içinde rencide edip azarlaması Hayri'nin gururunu incitir. Ne olduğunu anlamayan Hayri, oldukça öfkelenir. Rafet'in karşısına geçen Hayri, istifasını veriyor. Peki Hayri'nin istifası kabul edilecek mi?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir. Melisa, Koroğlu Ailesi'yle her geçen gün daha da samimi olur. Muzo, ailesinin baskısıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, Hayri'nin Melisa'yı görme ihtimalinden de tedirgin olur. Feride, Adil'in gizli gizli telefonla mesajlaşmasına karşı iyice şüphelenince daha yakın takibe alır. Adil'i köşeye sıkıştırmak isteyen Feride, talihsiz bir olay yaşar.

Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip edecektir. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder. Meliha, Hayri'nin kapısına gelir. O sırada Hayri'nin evinde Rafet, Melisa'yla karşılaşacak mı? Nalan, babasını Cana'yla yakaladığı an ne yapacak?

