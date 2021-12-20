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Camdaki Kız 25. yeni bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Feride yüzleşmesi: Ben anne olacağım

20.12.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan ile Nur Sürer'in hayat verdiği Feride arasında bir yüzleşme yaşanıyor. Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor. Feride, "Bana ancak anne olduktan sonra ahkam kesebilirsin. Bu da olamayacağı için benim anneliğimi sorgulamaya kalkma" diyor. Nalan ise annesine rest çekerek "Ben anne olacağım çünkü artık böyle yaşayamam" yanıtını veriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 25. bölümüyle 23 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartıyor.

Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşüyor. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlıyor. Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkıyor.

SEDAT VE NALAN SÜRPRİZİ!

Camdaki Kız yeni bölümde hayalleri bir bir yıkılan Nalan büyük bir yıkım yaşıyor. Feride'nin baskısı ve Sedat'ın yaşattıkları Nalan'a çok ağır gelmeye başlıyor. Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütlüyor. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlıyor. Nalan ve Sedat'ın öpüştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın kendisine Sema’nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir.
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Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan’dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister.

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Sedat, Alper’in tehdidi üzerine Cavit’ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat’a beklenmedik bir teklif yapar.

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Adil ve Feride’den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent’in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar.
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İşe geri dönen Hayri ise Meliha’yı Rafet Bey’le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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