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Camdaki Kız 26. son bölüm final sahnesi! Kocası Sedat ile Melisa'nın görüntülerini izleyen Nalan yıkıldı

31.12.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 26. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Nalan, eşi Sedat'ın ihanetini gözleriyle gördü. Cavit ve Sedat’ın konuştuğunu gören Nalan, Sedat’ın çekmecesine koyduğu görüntüleri izledi. Nalan, kocası Sedat ve yasak aşkı Melisa'nın birlikte olduğu anlarda çekilen videoyu izleyince gözyaşlarını tutamadı. Nalan'ın görüntüleri izlediğini gören Sedat ise yolun sonuna geldiğini anladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 2022'in ilk haftasında ekranlara ara verecek. Camdaki Kız dizisi 26. bölümüyle 30 Aralık Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan'ın, Sedat'ın yasak aşkıyla gizlice çekilen görüntüleri izlemesi damga vurdu.

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NALAN'I YIKAN SEDAT GERÇEĞİ

Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Sedat'tan şüphelenen Nalan beklenmedik bir hareket yaptı. Sedat'ın çekmecesine koyduğu görüntüleri bulan Nalan, hayatının şokunu yaşadı. Melisa ve Sedat’ın birlikte olduğu anlarda çekilen videosunu izleyen Nalan büyük bir yıkım yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini gördü.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

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Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor.

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Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor.

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Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor.

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Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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