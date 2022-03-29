MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 37. yeni bölüm fragmanı! Nalan'ın Hayri'ye aşkı ortaya mı çıkıyor?

Camdaki Kız 37. yeni bölüm fragmanı! Nalan'ın Hayri'ye aşkı ortaya mı çıkıyor?

29.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan'ın, Hayri'ye aşık olup olmadığı ortaya mı çıkıyor? Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başlıyor. Gönlüne anlam veremeyen Nalan, dertleştiği Muzo'nun sorduğu soru karşısında bocalıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 37. yeni bölümüyle 31 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

623acd9d4453953fc8baab22

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil'in ölümü, Nalan ve Hayri'yi daha da yakınlaştırır.

623acd9f4453953fc8baab34

Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla baş edemezken bir de Feride'nin katı kurallarını uygulamak zorunda kalır. Feride, Adil'in arkasından Nalan'ın kesinlikle ağlamasını istemez. Nalan, ağlaması halinde Feride'nin de kendini terk edeceğini söyler.

623acd9d4453953fc8baab1c

Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Nalan, babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

623acd9d4453953fc8baab1f

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halit Ergenç ekrana dönüyor: İşte yeni dizisiHalit Ergenç ekrana dönüyor: İşte yeni dizisi
Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokatTörende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat
Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.