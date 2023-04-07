Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da ne olacak? Nalan rest çekti: "Biraz utanman varsa bir daha karşıma çıkmazsın"

Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı merak uyandırdı. Camdaki Kız 74. bölüm fragmanında Hayri'nin eşi Nalan'a "Ben istemiyorum kocamdan boşanmak abla" diyor. Nalan da "Yaptığın hataların bedelini karına da çocuklarına da ödetemezsin Hayri" diyerek rest çekiyor. İşte Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın 74. bölüm fragmanı yayınlandı.

Camdaki Kız'da Nalan ile Hayri arasında ipler geriliyor. Hayri'ye yaptığı hatanın bedelini çocuklarına ve eşine ödetemeyeceğini söyleyen Nalan, "Seni Hayatımda İstemiyorum! Biraz utanman varsa bir daha benim karşıma çıkmazsın" diyerek rest çekiyor.

CAMDAKİ KIZ 74. BÖLÜM FRAGMANI OLAY OLDU

Hayri'nin ise eşine "Nalan beni bırakıp gitse yaşarım mı sanıyorsun sen ya? Boşanacağım senden" dediği duyuluyor.

Camdaki Kız yeni bölümü 13 Nisan Perşembe günü Kanal D'de yayınlanacak.

