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Camdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen artık benim en kıymetlimsin"

03.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda Sedat'ın, Nalana: "Sen artık benim en kıymetlimsin" dediği duyuluyor. Feride ise Cana'ya bir şey söyleyeceğini ifade ediyor. İşte Camdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen artık benim en kıymetlimsin"

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi her perşembe Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizinin başrolünde Burcu Biricik, Hande Ataizi ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Seyircilerin heyecanla yeni bölümünü beklediği Camdaki Kız dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, Nalan'a "çok kıymetli olduğunu" söylüyor. Öte yandan Cana'nın, Feride'ye ne söyleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız dizinin yayınlanan 8. bölüm 2. fragmanında Cana'nın Feride'ye ne söyleyeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Fragmanın sonuna doğru Cana'nın Feride'ye yaklaşıp "Size söylemem gereken bir şey var" dediği duyuluyor. Öte yandan Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışıyor. Ancak bu durum karşısında Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'yı engellemeye çalışıyor ve Nalan'ın kırmızı çizgileri olduğu ifade ediyor.

camdakiCamdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Sıcakkanlı tavırlarıyla Nalan çevresindeki herkes tarafından sevilir. Aynı zamanda çok güzel bir genç kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan ilgi ile büyütülmüş, en iyi okullara gitmiştir.

Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışan Nalan'ın hayatı bir anda değişir. Sedat Koroğlu ile evlenme arifesinde olan Nalan yaşadıkları karşısında şaşkınlık içindedir. Nalan ve Sedat geçmişi unutup evlilik ile hayatlarına yeni bir sayfa açmayı planlar. Ancak işler o kadar da kolay olmayacaktır. Bir süre sonra, planlanan her şey ters gidecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik (Nalan İpekoğlu)

Feyyaz Şerifoğlu (Sedat Koroğlu)

Selma Ergeç (Selen Koroğlu)

Hande Ataizi (Cana Yılmaz)

Tamer Levent (Rafet Koroğlu)

Nur Sürer (Feride İpekoğlu)

Enis Arıkan (Muzaffer Koroğlu)

Devrim Yakut (Gülcihan Koroğlu)


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Kanal D Camdaki Kız dizisi
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