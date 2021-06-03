Camdaki Kız 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen artık benim en kıymetlimsin"

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi her perşembe Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizinin başrolünde Burcu Biricik, Hande Ataizi ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Seyircilerin heyecanla yeni bölümünü beklediği Camdaki Kız dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, Nalan'a "çok kıymetli olduğunu" söylüyor. Öte yandan Cana'nın, Feride'ye ne söyleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız dizinin yayınlanan 8. bölüm 2. fragmanında Cana'nın Feride'ye ne söyleyeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Fragmanın sonuna doğru Cana'nın Feride'ye yaklaşıp "Size söylemem gereken bir şey var" dediği duyuluyor. Öte yandan Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışıyor. Ancak bu durum karşısında Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'yı engellemeye çalışıyor ve Nalan'ın kırmızı çizgileri olduğu ifade ediyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Sıcakkanlı tavırlarıyla Nalan çevresindeki herkes tarafından sevilir. Aynı zamanda çok güzel bir genç kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan ilgi ile büyütülmüş, en iyi okullara gitmiştir.