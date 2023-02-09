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Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

09.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız yeni bölümünün bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de ekrana gelip gelemeyeceği merak konusu oldu. Dizide, Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, Feyyz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerle başrolü paylaşıyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Camdaki Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. Camdaki Kız'ın yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız dizisi bu akşam (9 Şubat 2023 Perşembe) Kanal D yayın akışında bulunmuyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği Kanal D'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.

8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Deprem Bölgesinde Sabah

10.00 Son Durum

13.00 6 Şubat Depremi

14.00 Deprem Özel

18.00 En Büyük Afet

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 6 Şubat Depremi Özel

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

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