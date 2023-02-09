Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Camdaki Kız dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. Camdaki Kız'ın yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almıyor. İşte detaylar...
Camdaki Kız dizisi bu akşam (9 Şubat 2023 Perşembe) Kanal D yayın akışında bulunmuyor.
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği Kanal D'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.
07.00 Deprem Bölgesinde Sabah
10.00 Son Durum
13.00 6 Şubat Depremi
14.00 Deprem Özel
18.00 En Büyük Afet
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 6 Şubat Depremi Özel
01:00 Deprem Bölgesinde Gece