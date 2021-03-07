Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yakın zaman içerisinde başlayacak olan ve başrollerini Burcu Biricik, Uraz Kaygılaroğlu, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin üstlendiği Camdaki Kız dizisi izleyiciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor, konusu ne gibi sorular dizi severlerin aklına takıldı. İşte cevapları...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız dizisinin çekimlerine İstanbul’da başlanıldı. Cihangir semtinde kurulan set merkezi için burada bir apartman kiralandı. Ayrıca Tarlabaşı ve Beyoğlu’nda da çekimler sürdürülecek.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NE? CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizide, Nalan’ın başından geçen olaylar silsilesini izleyeceğiz. Masumlar Apartmanı dizisi ile de benzerlikler taşıyan dizide Nalan dizide başından geçen olayları bir psikiyatriste açıklayacak. Camdaki Kız dizisinin çekimlerine 3 Mart 2021 tarihinde başlandı.

Dizi, lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesini anlatacak. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başarılı oyuncu Burcu Biricik, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakteriyle herkesi kendine hayran bırakacak.



