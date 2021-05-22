Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten kamera arkası paylaşımı! Bu kez yüzleri gülüyor

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile ses getiren dizi Camdaki Kız'da Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik oyuncuların yer aldığı fotoğraf karesini kendi Instagram hesabından paylaştı. İşte, detaylar...

Nalan, sıcakkanlılığı ve samimiyeti ile herkesin sevgisini kazanan bir genç kızdır. Ailesinin varlıklı olması sebebi ile en iyi okullarda okumuş ve aile içinde el bebek gül bebek büyümüştür. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu Holding’te mimarlık yapmaktadır. Mimarlık yaptığı şirkette Sedat Koroğlu ile tanışan Nalan, evlenmeye karar verir. Ancak ikisinin de geçmişlerinden gelen sırlar ikiliyi rahat bırakmaz ve bir süre sonra hayatları karanlığa gömülür.



