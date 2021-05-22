Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten kamera arkası paylaşımı! Bu kez yüzleri gülüyor

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile ses getiren dizi Camdaki Kız'da Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik oyuncuların yer aldığı fotoğraf karesini kendi Instagram hesabından paylaştı. İşte, detaylar...
BURCU BİRİCİK'TEN SET ARKASI PAYLAŞIM
Camdaki Kız dizisnin Nalan'ı Burcu Biricik set arkası fotoğrafını paylaştı. Diznin oyuncularının yer aldığı paylaşıma binlerce beğeni yağdı.
" Seviyorum merkez❤️
@camdakikiz @ogm.pictures @kanald
Bu akşam görüşmek üzere"
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Tamer Levent gibi başarılı isimler yer alıyor.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan bir dram dizisidir. Dizinin senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu yapıyor. Yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç yer alıyor.
Nalan, sıcakkanlılığı ve samimiyeti ile herkesin sevgisini kazanan bir genç kızdır. Ailesinin varlıklı olması sebebi ile en iyi okullarda okumuş ve aile içinde el bebek gül bebek büyümüştür. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu Holding’te mimarlık yapmaktadır. Mimarlık yaptığı şirkette Sedat Koroğlu ile tanışan Nalan, evlenmeye karar verir. Ancak ikisinin de geçmişlerinden gelen sırlar ikiliyi rahat bırakmaz ve bir süre sonra hayatları karanlığa gömülür.
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