Camdaki Kız Emir kimdir, kaç yaşında? Issız Adam’ın yıldızı Cemal Hünal Camdaki Kız oyuncuları arasında

Camdaki Kız oyuncuları arasına katılan Cemal Hünal, Emir karakterine hayat verecek. Selen ile ilişkisi olabileceği iddiaları gündeme gelen Emir karakterine hayat verecek olan Hünal, Survivor 2021 kadrosunda yer almıştı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Cemal Hünal’ın çocukluğu doğduğu bölge olan Maçka’da aile apartmanlarında geçti. Dedesi tarafından yaptırılan ve adı ‘Cemal Hünal Apartmanı’ olan binada hayatının ilk yıllarını geçiren ünlü oyuncunun babası eski bir sanayici olan Atilla Hünal, annesi ise Vicki Hünal’dır. Cemal Hünal’ın Kerem adında bir erkek kardeşi de bulunuyor.

Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı.

Üniversite hayatı boyunca çalışan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli kısa filmlerde rol alarak kariyer hayatındaki ilk adımlarını attı. Öte yandan eğitimi devam ederken, bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik gibi alanlarda da çalıştı. Hünal, en son Los Angeles’da senaryo analistliği yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ise onu milyonlara tanıtan film 2008 yılında çekilen ‘Issız Adam’ oldu. O dönem içinde Antakya’da çekilen sevilen dizi ‘Asi’de de rol aldı. Dizi, 2007 ile 2009 yılları arasında Türk seyircisiyle buluştu. Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Asi

Kış Masalı

Adanalı

Seni Bana Yazmışlar

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Osmanlı Tokadı

Tatar Ramazan (dizi)

Paramparça

Diriliş Ertuğrul

Sadakatsiz

