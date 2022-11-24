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Camdaki Kız gerçekte hangi ailenin hikayesi? Herkesin merak ettiği soruyu Gülseren Budayıcıoğlu yanıtladı!

24.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın gerçekte hangi ailenin hikayesi olduğu tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyordu. Herkesin merak ettiği bu soruyu Gülseren Budayıcıoğlu katıldığı bir programda yanıtladı...

Camdaki Kız gerçekte hangi ailenin hikayesi? Herkesin merak ettiği soruyu Gülseren Budayıcıoğlu yanıtladı!

Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın hikayesi hakkında zaman zaman iddialar gündeme geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın gerçekte hangi ailenin hikayesi olduğu merak ediliyor. Herkesin merak ettiği soruyu Gülseren Budayıcıoğlu yanıtladı ve noktayı koydu...

CAMDAKİ KIZ GERÇEKTE HANGİ AİLENİN HİKAYESİ?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesinin Uzan ailesine ait olduğu iddiaları zaman zaman gündeme geliyor.

Camdaki Kız1

Hatırlanacağı üzere İstanbullu Gelin dizisi de yayınlandığı dönemde yine bazı iddialar ortaya atılmış ve Uzan ailesine gönderme yapılmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu katıldığı bir programda bu iddialar hakkında son noktayı koydu. Budayıcıoğlu, Uzan ailesi iddiası için şöyle konuştu:

“İstanbullu Gelin ile ilgili de böyle bir şeyler söylemişlerdi. Tabii ki değil, zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı, niye bizi yazdınız demez mi. Siz olsanız demez misiniz?”

Camdaki Kız2

Uzan ailesinin hikayesini anlatmadığını belirten ünlü yazar, bir kitabın 3 yıllık yazım süreci olduğunu ve her detay ile ilgilendiğini de dile getirdi.

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