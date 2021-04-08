Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlandı?   Camdaki Kız kimin kitabı?

Bu kadar bolluk bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmeyen Nalan, ailesi tarafından sevgi görmüyor. Camdaki Kız’da kocasından da aynı sevgiye maruz kalan nalan, çocuğunu daha doğurmadan kaybediyor.

İyice içine kapanarak her şeyden ayağını çeken Nalan’ın karşısına Hayri çıkıyor. Kocasından boşanan Nalan, Hayri ile 7 yıl süren bir ilişki yaşıyor. Fakat bahtsız kaderi Nalan’ın peşini burada da bırakmıyor. Nalan, yaşadığı bunalımlardan dolayı gittiği klinikte, doktoruyla beraber arayacak ve geçmişi ile alakalı bilinmeyen detayların da sırları bu şekilde aralanıyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan Camdaki Kız’da gerçek hayat hikâyesi konu ediliyor. Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği hayatlara yer verdiği romanlarını okuyucuyla buluşturmayı sürdürüyor.

Camdaki Kız kitabı da hikâyesiyle, derin düşüncelere daldıracak türden bir roman. Çocuklukta yaşanılan her bir olayın, geleceğimizde ne gibi izler bırakacağını mükemmel bir dil ile anlatan Budayıcıoğlu, engin bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.