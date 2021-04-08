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Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlandı?   Camdaki Kız kimin kitabı?

08.04.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin iddialı yapımlarından Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Kitapta Nalan, çocukluğunu ve genç kızlığını varlık içerisinde yaşadıktan sonra zengin bir aileye gelin olarak gidiyor.

Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlandı?   Camdaki Kız kimin kitabı?

Bu kadar bolluk bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmeyen Nalan, ailesi tarafından sevgi görmüyor. Camdaki Kız’da kocasından da aynı sevgiye maruz kalan nalan, çocuğunu daha doğurmadan kaybediyor.

İyice içine kapanarak her şeyden ayağını çeken Nalan’ın karşısına Hayri çıkıyor. Kocasından boşanan Nalan, Hayri ile 7 yıl süren bir ilişki yaşıyor. Fakat bahtsız kaderi Nalan’ın peşini burada da bırakmıyor. Nalan, yaşadığı bunalımlardan dolayı gittiği klinikte, doktoruyla beraber arayacak ve geçmişi ile alakalı bilinmeyen detayların da sırları bu şekilde aralanıyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan Camdaki Kız’da gerçek hayat hikâyesi konu ediliyor. Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği hayatlara yer verdiği romanlarını okuyucuyla buluşturmayı sürdürüyor.

Camdaki Kız kitabı da hikâyesiyle, derin düşüncelere daldıracak türden bir roman. Çocuklukta yaşanılan her bir olayın, geleceğimizde ne gibi izler bırakacağını mükemmel bir dil ile anlatan Budayıcıoğlu, engin bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.

Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlandı

CAMDAKİ KIZ’IN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığıyla herkesin ilk görüşte sevgisini kazanmayı başaran, dünyalar güzeli kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğundan dolayı el bebek gül bebek büyütülen, hayatını varlık içinde yaşayan Nalan, en iyi okullardan dereceyle mezun oldu.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmalarını sürdürürken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde buluyor. Sedat ve Nalan, geçmişlerinde gizledikleriyle karanlık sırlardan uzaklaştıklarını zannederek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir sürenin ardından hayatları, gerçek bir karanlığa gömülür.


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Kanal D
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