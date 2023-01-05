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Camdaki Kız'ın Feride'si öldü! Nur Sürer ölüm ilanını görünce...

05.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'da Feride rolü ölerek diziye veda etti. Feride'ye hayat veren usta oyuncu Nur Sürer'in diziden ayrılması sonrasında ölüm ilanı verildi. Usta oyuncu ilanı görünce şoke oldu.

Camdaki Kız'ın Feride'si öldü! Nur Sürer ölüm ilanını görünce...

Camdaki Kız dizisinin Feride’si Nur Sürer, geçen hafta ölerek projeye veda etmişti. Aslında geçen sezon sonu diziden ayrılması planlanan usta oyuncunun iyi giden reytinglerden dolayı senaryodaki ömrü ocak ayına kadar uzatılmıştı.

ISRARLARA RAĞMEN PROJEDEN AYRILDI

Diziye ocak sonrasında da devam etmesi istenen Sürer, teklifi kabul etmedi ve Ay Yapım’ın “Aile” dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; önümüzdeki hafta Camdaki Kız’da Feride’nin defin işlemleri yapılacak.

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Öte yandan Nur Sürer’in vedası seyircide duygu seli yaşattı. Ertesi gün Feride karakteriyle ilgili gazetelere verilen ölüm ilanı çok konuşulmuştu. Ölüm ilanının Nur Sürer’den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şoke olduğu öğrenildi.

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YENİ DİZİSİ HEYECANLANDIRDI

Anlaşmasına haftada 3 gün çalışma kuralı ekleten Nur Sürer, buna rağmen çok fazla sahne yazıldığı için haftada 4, bazen de 5 gün çalıştığı “Camdaki Kız”ın ardından birkaç hafta dinlenecek.

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İzmir sahneleri çekilen Aile dizisi setine önümüzdeki günlerde çıkacak olan Sürer, bu arada Berkun Oya’nın kara komedi türündeki Netflix dizisi “Çocuk”a konuk olacak ve Menderes Samancılar’ın eşine hayat verecek. Çocuk da ayrıca Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ile Settar Tanrıöğen de karı kocayı canlandıracak.

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