MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız'ın fragmanındaki o sözlere tepki! "'Neden sevişmiyorlar' davası"

Camdaki Kız'ın fragmanındaki o sözlere tepki! "'Neden sevişmiyorlar' davası"

07.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız fragmanı tartışma konusu oldu. Fragmanda Nalan'ın annesi Feride'nin damadı Sedat'a "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye evlendin?" demesi sosyal medyada tepki çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikâyesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız'da fragmandaki sözler tartışma yarattı.

"KOCALIK VAZİFENİ YAPMAYACAKTIN MADEM NİYE EVLENDİN?"

Nalan ve Sedat'ı evlendirdikten sonra rahat bir nefes alacağı düşünülen Feride bu sefer de kızının özel hayatına karışmaya başlıyor. Sedat ile Nalan'ın cinsel ilişkiye girmediğini öğrenen Feride damadını karşısına alarak "Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın niye kızımla evlendin?" diyerek hesap soruyor.

camdaki-kiz-in-fragmanindaki-kocalik-vazifeni-14379426_1887_m

Feride karakterinin bu sözlerinin ardından dizi sosyal medyada gündem oldu. Ekranda böyle sahnelerin olmasından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu senaryoyu nasıl bir mantıkla yazdınız?" diyerek tepki göstermeye başladı.

Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı zor günler bekliyor! Camdaki Kız 10. bölümden 2. fragman yayınlandıCamdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı zor günler bekliyor! Camdaki Kız 10. bölümden 2. fragman yayınlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılacak olan başrol oyuncusuna teklif yağıyor!Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılacak olan başrol oyuncusuna teklif yağıyor!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Sahte aşı kartı operasyonu!

Sahte aşı kartı operasyonu!

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.