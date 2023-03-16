Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşini görenler inanamadı! Meğer o dizinin...

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi de ünlü bir sima. Yakut'un eşi, Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyunculardan biri oldu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde Baron Murat karakterini oynayan Alper Kut ile evli.

Devrim Yakut ise Camdaki Kız dışında Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız gibi unutulmaz projelerde yer almıştı.

2012 yılında nikah masasına oturan çift tam 10 yıldır evli. Magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü oyuncular sadece projeleri ile gündeme gelmeyi tercih ediyorlar.

ÖNCE KURTLAR VADİSİ SONRA EDHO

Alper Kut, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kalbim Seni Seçti, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Tahsin Façalı karakterine hayat veren Alper Kut, son olarak başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı yaz dizisi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıktı.

"DÖNDÜĞÜMDE ALPER KONUŞAMIYORDU..."

Devrim Yakut bir televizyon programında, eşi Alper Kut'un yaşadığı hastalığı anlatmıştı. Yakut geçirdikleri zor günleri:

"Bir anda hayatımız değişti. Sabah evden normal çıktım, döndüğümde eşim Alper konuşamıyordu ve yazamıyordu. Beyindeki konuşma merkezine pıhtı attığı için konuşmayı ve yazmayı unutmuştu. Tam Alper düzelirken benim ayaklarım uyuştu, sonra ellerim uyuştu, sonra yüzümün yarısı uyuştu. Alper'den çok antrenmanlı olup, mesele üzerine büyük okumalar yaptığım için 'Beynime bir şey oldu, benim doktora gitmem lazım' dedim. Kendime küçük bir çanta yaptım, Alper'i uyandırdım ve 'Hastaneye gitmem gerekiyor, sanırım benim beynime pıhtı attı' dedim. Bu kadar emindim ve yanılmadım. Gerçekten öyle oldu. Bu sefer başka bir zorlu süreç başladı." diyerek açıklamıştı.

Hastalık sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Yakut, "Günün sonunda Alper de ben de şunu düşünüyoruz; Hayat bize ikinci bir şans verdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ölebileceğimi hiç düşünmedim. Umudumu hiç kaybetmedim" ifadelerini kulandı.

