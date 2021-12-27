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Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

27.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geyik'in cesur paylaşımına, ''Taş gibisin'', ''Kusursuz bir kadınsın'' ve ''Çok güzelsin çok'' gibi yorumlar yapıldıı. İşte Yüsra Geyik'in beğeni yağan pozları:

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Samsun doğumlu Yüsra Geyik, tiyatroyla henüz ilkokul yıllarında tanıştı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Oyunculuk macerasına Hayat Bilgisi ile başlayan Geyik, 2006 yılında rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sanat Tasarım Fakültesi'nde Grafik eğitimi alan oyuncu, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veriyor.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncunun, Instagram'da 370 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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