Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geyik'in cesur paylaşımına, ''Taş gibisin'', ''Kusursuz bir kadınsın'' ve ''Çok güzelsin çok'' gibi yorumlar yapıldıı. İşte Yüsra Geyik'in beğeni yağan pozları:

Samsun doğumlu Yüsra Geyik, tiyatroyla henüz ilkokul yıllarında tanıştı.

Oyunculuk macerasına Hayat Bilgisi ile başlayan Geyik, 2006 yılında rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Sanat Tasarım Fakültesi'nde Grafik eğitimi alan oyuncu, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncunun, Instagram'da 370 binden fazla takipçisi bulunuyor.



