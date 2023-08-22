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Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın ablası güzelliğiyle büyüledi! Görenler Ezgi Mola sandı

22.08.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan sevilen isimler arasında yer alıyor. Özel hayatı da merak konusu olan Arıkan’ın ablasını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin ablası olan Gamze Arıkan’ın Ezgi Mola ile olan benzerliği dikkat çekti.

Familya, Yasak Elma, Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan Enis Arıkan sosyal medya hesabından gündelik yaşamına dair sık sık paylaşım yapıyor. Aile üyeleri ile de pozlarını yayınlayan Arıkan'ın ablası beğeni topladı.

enis arıkanın ablasını görenler çok şaşırdı

En son Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan ilk olarak Aynalı Tahir dizisi ile ekranlara merhaba dedi.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Genco, Kurtlar Vadisi Pusu, Yerden Yüksek, Komedi Türkiye de bulunuyor.

enis arıkanın ablasını görenler ezgi mola sandı

Gaziantepli olan Enis Arıkan küçük yaşta babasını kaybetti. Ünlü ismin Gamze isminde bir ablası bulunuyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gamze Arıkan Enis Arıkan ile de paylaşım yapıyor. Instagram kullanıcıları tarafından "Ablanız Ezgi Mola'ya benziyor", "Nasıl güzelsiniz", "Ne kadar güzelsiniz", "Ezgi Mola sandım" yorumları yapıldı.

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Enis Arıkan camdaki kız sosyal medya karakteri

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