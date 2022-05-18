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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali olay oldu! 11 sene önce bambaşka biriymiş

18.05.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisiyle tanınan Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski halini görenler inanmakta zorlandı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali olay oldu! 11 sene önce bambaşka biriymiş

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'da hayat verdiği Nalan karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

11 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturduğu Artiz Mektebi yarışmasına katılan ünlü oyuncunun 23 yaşındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU!

Söz konusu yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ise ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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