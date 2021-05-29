Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik takipçisinin tuhaf yorumunu yanıtsız bırakmadı

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekrana gelen Burcu Biricik, ekranda olduğu kadar sosyal medyadan da hayranları tarafından takip ediliyor. Oyuncu, eşiyle ve arkadaşlarıyla eğlenceli anlarını sıklıkla paylaşıyor.

Kırmızı Oda’da birlikte oynadığı Feyyaz Şerifoğlu ile bu kez Camdaki Kız dizisinde buluşan oyuncu, Nalan karakteri ile izleyiciyi her hafta sarsmaya devam ediyor. Aynı zamanda Netflix’te ekrana gelen Fatma dizisiyle de dünya çapında büyük dikkat çekmeyi başardı oyuncu. Yerli ve yabancı pek çok izleyiciden övgü dolu yorumlar almakta.

BURCU BİRİCİK: USLÜPSUZ

Biricik, instagram sayfasında bir takı tasarım markasının kolyeleri ile verdiği pozu paylaşarak tasarımcıyı da etiketledi ve “Kolyelerine bayıldığım kadın” notunu düştü.

Bu paylaşımına bir takipçisinin “Yaşlanmış sanki bu” şeklindeki yorumunu fark eden oyuncu, bu hoş olmayan sözlere “Ne üslupsuz ne manasız yorumdur be kardeşim!” sözleriyle yanıt verdi.





