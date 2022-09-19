MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'dan aşk pozu! Yıl dönümlerini böyle kutladılar

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'dan aşk pozu! Yıl dönümlerini böyle kutladılar

19.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki Sedat rolüne hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz dönemde haber spikeri Merve Dinçkol ile aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti. Birliktelikleri bir seneyi bulan ikiliden yıl dönümlerinde aşk pozu geldi.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'dan aşk pozu! Yıl dönümlerini böyle kutladılar

O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Kırmızı Oda, Camdaki Kız dizileriyle şöhretini artıran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, bir süredir haber spikeri Merve Dinçkol ile birliktelik yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı da gündem olan çiftten yıl dönümü pozu geldi.

CAMDAKİ KIZ'IN SEDAT'I VE SPİKER MERVE DİNÇKOL'DAN AŞK POZU!

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medya üzerinden ilan etmişti. Spiker Dinçkol sevgilisiyle ilk defa pozunu paylaşarak "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." cümlelerini kullanmıştı.

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Şimdilerde Kanal D ekranlarında hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol, bu kez sosyal medya hesabında yıl dönümlerini kutladı.

feyyaz22

"19.09.21" NOTUYLA PAYLAŞTI

Siyah beyaz fotoğraflarını sevgililik yıldönümleri tarihi olan "19.09.21" notuyla paylaşan Dinçkol'a takipçilerinden de beğeni yağdı.

dinckol11


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2500 Euro aldığı düğünden kovulduğu anlar olay oldu! Yasaklı madde iddiası...2500 Euro aldığı düğünden kovulduğu anlar olay oldu! Yasaklı madde iddiası...
Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!
Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisi camdaki kız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Herkes fiyatların düşmesini beklerken… Sıfır araba almak isteyenleri üzecek haberi duyurdular: '300 bin lira daha artabilir'

Herkes fiyatların düşmesini beklerken… Sıfır araba almak isteyenleri üzecek haberi duyurdular: '300 bin lira daha artabilir'

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.