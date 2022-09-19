Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'dan aşk pozu! Yıl dönümlerini böyle kutladılar

O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Kırmızı Oda, Camdaki Kız dizileriyle şöhretini artıran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, bir süredir haber spikeri Merve Dinçkol ile birliktelik yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı da gündem olan çiftten yıl dönümü pozu geldi.

CAMDAKİ KIZ'IN SEDAT'I VE SPİKER MERVE DİNÇKOL'DAN AŞK POZU!

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medya üzerinden ilan etmişti. Spiker Dinçkol sevgilisiyle ilk defa pozunu paylaşarak "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." cümlelerini kullanmıştı.

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Şimdilerde Kanal D ekranlarında hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol, bu kez sosyal medya hesabında yıl dönümlerini kutladı.

"19.09.21" NOTUYLA PAYLAŞTI

Siyah beyaz fotoğraflarını sevgililik yıldönümleri tarihi olan "19.09.21" notuyla paylaşan Dinçkol'a takipçilerinden de beğeni yağdı.



