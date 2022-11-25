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  4. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

25.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerle paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

O Ses Türkiye ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da izleyici karşısına çıkıyor. Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Aslen Rizeli olan Feyyaz Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılıp 'İnci Tanem' şarkısını seslendirdi. Sonrasında bir single çıkaran yıldız, Kırmızı Oda dizisinde 'Can' karakterine hayat verdi.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Feyyaz Şerifoğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Feyyaz Şerifoğlu, bir süredir Kanal D ana haber spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Ünlü çift, beraberliklerini sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Beykent Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi alan Merve Dinçkol, stajını Lig TV'de yaptı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Muhabirlik ve editörlük deneyimi bulunan güzel sunucu, Demirören Medya'da Öykü Cengiz ile program hazırladı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Gözde Atasoy'un kanaldan ayrılmasıyla Kanal D Haber koltuğuna oturan Merve Dinçkol, sosyal medyada da epey aktif.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi bulunan Merve Dinçkol, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

36 yaşındaki ünlü sunucu, güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

İşte Merve Dinçkol'un Instagram paylaşımları...

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti


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Burcu Biricik Enis Arıkan Feyyaz Şerifoğlu camdaki kız

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