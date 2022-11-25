Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle şaşı etti

O Ses Türkiye ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da izleyici karşısına çıkıyor. Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Aslen Rizeli olan Feyyaz Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılıp 'İnci Tanem' şarkısını seslendirdi. Sonrasında bir single çıkaran yıldız, Kırmızı Oda dizisinde 'Can' karakterine hayat verdi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Feyyaz Şerifoğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Feyyaz Şerifoğlu, bir süredir Kanal D ana haber spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift, beraberliklerini sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Beykent Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi alan Merve Dinçkol, stajını Lig TV'de yaptı.

Muhabirlik ve editörlük deneyimi bulunan güzel sunucu, Demirören Medya'da Öykü Cengiz ile program hazırladı.

Gözde Atasoy'un kanaldan ayrılmasıyla Kanal D Haber koltuğuna oturan Merve Dinçkol, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi bulunan Merve Dinçkol, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

36 yaşındaki ünlü sunucu, güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

İşte Merve Dinçkol'un Instagram paylaşımları...



