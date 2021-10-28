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Camdaki Kız’ın Sedat’ıyla ilgili şok bilgi! Feyyaz Şerifoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne iş yapmış!

28.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuların şarkı çıkardığı, mankenlerin sosyal medya fenomeni olduğu sektörde şarkıcılar da oyunculuğa soyunuyor. O isimlerden biri de Kırmızı Oda dizisiyle adını duyuran Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu.

Camdaki Kız’ın Sedat’ıyla ilgili şok bilgi! Feyyaz Şerifoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne iş yapmış!

Kırmızı Oda’da Can karakteriyle ekran önüne çıkan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterine hayat veriyor. Ancak Feyyaz Şerifoğlu’nun asıl mesleği ise çok farklıymış.

1991 doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk kez Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara çıktığını düşünenler yanılıor. Şerifoğlu da aslında bir şarkıcı. Ve ilk başta 2013’te O Ses Türkiye yarışmasında Tarkan’dan ‘İnci Tanem’ şarkısını söyleyerek ekranlarda yer alıyor.

Camdaki Kız’ın Sedat’ıyla ilgili şok bilgi! Feyyaz Şerifoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne iş yapmış!

Murat Boz, Ebru Gündeş ve Gökhan Özoğuz Şerifoğlu’nu döndürmeyi başaran Feyyaz Şerefoğlu, yorumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada finalde birinci olamayan Şerifoğlu’nun hayatı bu noktadan sonra değişiyor.

Camdaki Kız’ın Sedat’ıyla ilgili şok bilgi! Feyyaz Şerifoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne iş yapmış!

AJDA PEKKAN VOKALİSTİ OLARAK TEKLİF GÖTÜRDÜ

O Ses Türkiye yarışması sayesinde adını duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan’dan vokalistlik teklifi aldı. Pekkan’la çalışan Şerifoğlu’nun yolu daha sonra ENBE Orkestrasıyla kesişti. 2019’da Ajda Pekkan’ın desteğiyle ‘Gidene’ adında bir tekli çıkaran Feyyaz Şerifoğlu’nun parçası, bir milyon izlenmeye ulaştı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ıyla ilgili şok bilgi! Feyyaz Şerifoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne iş yapmış!

Şarkısı kadar ekran enerjisi ile dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu, 2020’de bir markanın ekran yüzü oldu. Sonrasında Kırmızı Oda dizisinin Can karakteri için seçmelere giren ve rolü kapan Feyyaz Şerifoğlu, daha sonra Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakteriyle ekran karşısına çıktı.

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Kırmızı Oda dizisi Ajda Pekkan Camdaki Kız dizisi
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