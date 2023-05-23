Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Selen Koroğlu karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Selma Ergeç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle ön plana çıkan Selma Ergeç'in özel hayatı da merak ediliyor. Ünlü oyuncunun eşi de onun kadar tanınmış bir isim çıktı.

Selme Ergeç, 2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in bir de 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında kızı bulunuyor.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Ergeç'in babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşiredir.

Babasının izinden giderek doktor olmaya karar veren Selma Ergeç, Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören güzel oyuncu, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi.

Bir süre staj yapan Ergeç, bir proje için oyuncu arandığını duyunca, Tıp Fakültesi'nden ayrılıp kendisini setlerde buldu.

1997 yılında ''Böyle mi Olacaktı'' dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.



