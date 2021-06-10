Camdaki Kız neden sezon finali yapıyor? Camdaki Kız'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Her bölümü ayrı olay olan dizi sosyal medyada epey gündem oldu. Dizinin sevenleri 9.bölümde sezon finali yapılmasına şaştı kaldı. Daha şimdiden “Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?” soruları gündeme geldi.
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent, Devrim Yakut, Şerif Erol, Hande Ataizi, Selma Ergeç ve Enis Arıkan’ın paylaştığı Camdaki Kız dizisi nisan ayında izleyici ile buluşmuştu. 2 ay süren dizi sezon finali yapma kararı aldı. 10 Haziran Perşembe günü 9. bölümü ile sezon finali yapacak olan Camdaki Kız için neden böyle bir karar alındığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Reytigleri de beklenildiği gibi yüksek olan dizinin yaz döneminde devam etmesi bekleniyordu.
Perşembe günü ekranlara ara verecek olan Camdaki Kız dizisi sevenlerini üzdü. Dizinin sevenleri şimdiden Camdaki Kız’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre eylül ayında Camdaki Kız ekranlara dönecek.
Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun oynadığı Camdaki Kız dizisinin konusu ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş 'Nalan' isimli ana karakter etrafında şekilleniyor. Hayatını varlık içinde yaşayan ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan aynı zamanda annesinin yoğun baskısı ile büyüyor.
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken, Sedat Koroğlu ile evlilik sürecine giriyor. Sedat ise hem yakışıklılığı hem de zenginliği ile kadınların dikkatini çekiyor. Evli bir kadın olan Cana karakterini canlandıran Hande Ataizi ile ilişki yaşayan Sedat, ailesinden sürekli olarak tepki görüyor. Sedat, Nalan ile evlilik kararı almasından sonra da Cana ile görüşmeye devam ediyor. Bu aşk üçgeninde neler olacağını ise ilerleyen bölümlerde göreceğiz.
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