Camdaki Kız neden sezon finali yapıyor? Camdaki Kız'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Her bölümü ayrı olay olan dizi sosyal medyada epey gündem oldu. Dizinin sevenleri 9.bölümde sezon finali yapılmasına şaştı kaldı. Daha şimdiden “Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?” soruları gündeme geldi.

CAMDAKİ KIZ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent, Devrim Yakut, Şerif Erol, Hande Ataizi, Selma Ergeç ve Enis Arıkan’ın paylaştığı Camdaki Kız dizisi nisan ayında izleyici ile buluşmuştu. 2 ay süren dizi sezon finali yapma kararı aldı. 10 Haziran Perşembe günü 9. bölümü ile sezon finali yapacak olan Camdaki Kız için neden böyle bir karar alındığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Reytigleri de beklenildiği gibi yüksek olan dizinin yaz döneminde devam etmesi bekleniyordu.

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Perşembe günü ekranlara ara verecek olan Camdaki Kız dizisi sevenlerini üzdü. Dizinin sevenleri şimdiden Camdaki Kız’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre eylül ayında Camdaki Kız ekranlara dönecek.