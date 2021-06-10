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Camdaki Kız oyuncularından sezon finali şarkısı! Burcu Biricik paylaştı

10.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 9. bölümüyle sezon finali yapıyor. Camdaki Kız'ın oyuncuları son set gününde 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısını seslendirdiler. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik ise o anların videosunu "Camdan sesler korosu" notuyla paylaştı.

Camdaki Kız oyuncularından sezon finali şarkısı! Burcu Biricik paylaştı

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapıyor.

Sevilen dizinin oyuncuları Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesinde çekimlerinde buluştu. Çekimlerin son gününde bir araya gelen ünlü oyuncular 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısını seslendirdi.

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Burcu Biricik de o anları "Camdan sesler korosu. Canım kamera arkası ve de önü ekip. Güzel bir tatili hakettik be. Yeni sezonda kavuşmak dileğiyle" notuyla paylaştı.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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