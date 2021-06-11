Camdaki Kız sezon finalinde Sedat ve Nalan evlendi! Düğün gecesi Nalan'a annesi Feride'den büyük şok! Camdaki Kız'da Hayri kim?

Feride ise Nalan'ın kocasının yanında olması gerektiğini söyledi ve kapıyı kapattı. Nalan ise gözyaşlarına boğularak yere yığıldı. Nalan kapının önünde gözyaşları içindeyken, kartlığında Hayri yazan bir otel görevlisi Nalan'ın omzuna dokundu.

Sedat ve Cana'nın tuvalet kabininden gelen sesleri duyan Gülcihan, orada fenalaştı. Feride ise Cana ve Sedat'ı yan yana gördü. Feride Cana'yı saçlarından tutarak hırpaladı ve Sedat'ın peşini bırakmasını istedi.

Cana, pes etmeden Sedat'a mesaj attı ve görüşmek için elinden geleni yaptı.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi , 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yaptı.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Camdaki Kız'ın sezon finali bölümünde Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor.



Feride, Cana’dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.

Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecek?

Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur.



Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?

