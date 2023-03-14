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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Abisi Yargı'nın yıldızı çıktı

14.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor. Dizide aşkları ile gündem olan Şerifoğlu’nun güzelliği ile mest eden sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Abisi Yargı'nın yıldızı çıktı

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu dizide yaşadığı aşklarla çok konuşuluyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle büyük çıkış yakalayan Şerifoğlu’nun sevgilisini görenler çok şaşırdı.

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Feyyaz Şerifoğlu'nun Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Ünlü çift, beraberliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilan etmişlerdi. 1986 doğumlu olan Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu.

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Muhabirlik ve editörlük yapan güzel spiker, Demirören Medya'da Öykü Cengiz ile program hazırladı. Daha sonra Gözde Atasoy'un kanaldan ayrılmasıyla Kanal D Haber koltuğuna oturdu.

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Sosyal medyayı kullanan Merve Dinçkol, Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alan ve Cüneyt karakterine hayat veren Hakan Dinçkol’un kız kardeşi.

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Dinçkol'un paylaşımlarına takipçileri "Çok yakışıyosunuz", "Çok güzelsiniz", "Dudaklarınız kanat gibi", "İki güzel insan" yorumlarında bulunuyor.

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