Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Sen değil, onlar eğecek başlarını”

Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana’nın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirir. Herkes Nalan’ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir. Yoksa bu büyülü aşk masalı, daha başlamadan bitmiş midir? Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Ailelerinin şerefi ve şirket hisselerinin geleceği için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri gerekmektedir.

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Camdaki Kız dizisinin, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Sedat ve Cana’nın fotoğraflarının magazine düşmemesi için elinden geleni yapan Koroğlu ailesi, buna engel olamadı. Fotoğrafların magazine düşmesi ile beraber Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Feride ise ailenin bu olaydan sonra bir açıklama yapmasını bekler ama beklediği açıklama gelmez. Koroğlu ailesi için çözüm için tekrar Muzo’nun kapısını çalar. Camdaki Kız dizisi, 4. Yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında!

Gazetelerden Sedat’ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner ve öfkeyle Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekler. Ancak Feride’nin beklediği açıklama gelmez çünkü Koroğlu ailesinin bu krizi çözmek için bambaşka bir planı vardır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM ÖZET

Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?



