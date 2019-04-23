Camdan içeri bakınca fark ettiler! Kapıyı kırıp içeri girdiler ama...

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Hamit Tuna'dan (59), iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti.
Tuna'nın yakınları, camdan içeriye bakarak yaşlı adamının yerde hareketsiz yattığını gördü ve durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, evin balkon kapısını kırarak içeri girdi.
Sağlık ekipleri, Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hamit Tuna'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından, önce Akçakoca Devlet Hastanesi morguna, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)
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