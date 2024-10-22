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  4. Camdan sarktı, absürt hareketler yaptı! Trafik magandası hem kendi canını tehlikeye attı hem de yoldaki sürücüleri...

Camdan sarktı, absürt hareketler yaptı! Trafik magandası hem kendi canını tehlikeye attı hem de yoldaki sürücüleri...

22.10.2024 10:05
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.10.2024 10:05
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Kartal Sahil'de korku dolu anlar 41 plakalı araçtan dışarı sarkan ve garip hareketlerde bulunan bir kadın trafiği riske attı. Kendi canını bile düşünmeyen kadın iddiaya göre madde kullandığı bu yüzden de hareketlerini kontrol edemediği düşünüldü.

Edinilen bilgiye göre Kartal Sahil'de meydana gelen olayda, bir kadın arabadan dışarı çıkarak garip hareketlerde bulundu.

Kocaeli'den geldiği düşünülen ve iddiaya göre maddenin etkisinde olan bu kadın, trafikte hem kendi canını hem de olağan trafikte diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak bir çok insanın hayatın riske attı.

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Madde kullandığı iddia edilen kadın, havaya öpücükler attı, asvalta değmek için camdan sarktı... Adeta ölümle burun buruna seyir etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Camdan dışarı sarkan kadının arkasında seyir eden araç sahipleri video çektikleri esnada kadının camdan sarkmasıyla korku ve panik anı yaşadı. Şoför ve yanındaki arkadaşı kadının düşmesinden ve araçlarının altına girmesinden korktu.

Video sosyal medya platformu X'te viral oldu. Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Kartal araba madde sahil
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