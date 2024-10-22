Camdan sarktı, absürt hareketler yaptı! Trafik magandası hem kendi canını tehlikeye attı hem de yoldaki sürücüleri...

Edinilen bilgiye göre Kartal Sahil'de meydana gelen olayda, bir kadın arabadan dışarı çıkarak garip hareketlerde bulundu.

Kocaeli'den geldiği düşünülen ve iddiaya göre maddenin etkisinde olan bu kadın, trafikte hem kendi canını hem de olağan trafikte diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak bir çok insanın hayatın riske attı.

Madde kullandığı iddia edilen kadın, havaya öpücükler attı, asvalta değmek için camdan sarktı... Adeta ölümle burun buruna seyir etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Camdan dışarı sarkan kadının arkasında seyir eden araç sahipleri video çektikleri esnada kadının camdan sarkmasıyla korku ve panik anı yaşadı. Şoför ve yanındaki arkadaşı kadının düşmesinden ve araçlarının altına girmesinden korktu.

Video sosyal medya platformu X'te viral oldu. Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: