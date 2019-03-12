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Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Rize'de yaşanan olayda, aracına binerek olay yerinden uzaklaşan dilencinin görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirirdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Rize'nin Taşlıdere mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir dilenci cami de mesaisini sürdürürken bir vatandaşın aracını çekmesi için uyarıda bulunmasının ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Dilencinin 30-40 bin lira değerindeki araca binmesi de gözlerden kaçmazken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
cami dilenci rize araba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dilencilere para vermeyin göz göre göre aptal yerine koyuyolar insanları gidin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğünüz insanlara verin
Rize zabıtası rizelinin aldatilmasina neden goz yumuyor? Zabıta bu dolandırıcıları incelesin. geliri malı olanları mahkemeye çıkarsın.
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