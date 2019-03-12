Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

Rize'nin Taşlıdere mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir dilenci cami de mesaisini sürdürürken bir vatandaşın aracını çekmesi için uyarıda bulunmasının ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Dilencinin 30-40 bin lira değerindeki araca binmesi de gözlerden kaçmazken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.

