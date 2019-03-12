Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

Rize'nin Taşlıdere mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir dilenci cami de mesaisini sürdürürken bir vatandaşın aracını çekmesi için uyarıda bulunmasının ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Dilencinin 30-40 bin lira değerindeki araca binmesi de gözlerden kaçmazken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 2 yorum