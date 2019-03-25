Mynet Trend

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 25.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Avcılar Merkez Ulu Camii’nde tespih satan Ahmet Durusoy (75), bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Namazdan çıkanlar, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen yaşlı adamı yerden kaldırırken, saldırganı da yakalayarak tartakladı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı. Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı.

dayi

"NİYE VURDUĞUNU ANLAMADIM"

Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi. (DHA)

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı!Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı!
İzmir'de ilginç olay! Yağmur mazgalına sıkıştıİzmir'de ilginç olay! Yağmur mazgalına sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar cami darp

En Çok Okunan Trend Haberler

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Dünya'nın altını bitiyor mu?

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Televizyonda görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce...

Televizyonda görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce...

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Okuyucu Yorumları 4 yorum
sadece tartaklamıslar mı öldürememişler mi onu orada eşek sudan gelinceye kadar dövün polisi niye hemen cagırıyosunuz ki
namussuz herif ellerin kırılsın inşallah
bunun sebebi belli.insanları böldüler.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı!

İzmir'de ilginç olay! Yağmur mazgalına sıkıştı

İzmir'de ilginç olay! Yağmur mazgalına sıkıştı

Uyarı üstüne uyarı geldi! Böyle nöbet tuttular

Uyarı üstüne uyarı geldi! Böyle nöbet tuttular

Aylardır aranıyordu! Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Müge Anlı'ya katılan zanlı cinayetin korkunç detaylarını anlattı

Bodrum'da şoke eden olay!

Bodrum'da şoke eden olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.